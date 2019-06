Cagliari impazzisce per Festa del GUSTO

Il pubblico cagliaritano ha dimostrato molto apprezzamento per il cibo di strada sardo, nazionale ed estero. Fabrizio Capanelli e Alain Stratta (protagonista della 6 edizione di Masterchef) si sono detti sorpresi di questo calore e amicizia ricevuto. Molto apprezzati nella tre giorni anche gli spettacoli offerti, a partire dalla Carioca brasiliane, al Flamenco e ai coinvolgenti balli country.

Alessia Littarru, organizzatrice dell’evento, ha parole di ringraziamento per tutti gli operatori presenti e per il grande lavoro svolto, ma ringraziamenti particolari li dedica agli uffici Cultura, attività produttive e igiene del suolo di Cagliari per la preziosa e puntualissima collaborazione.

Il team InvitaS autore del format FESTA del GUSTO ha già lasciato Cagliari alle prime luci di lunedì 10 giugno per raggiungere Alghero dove il format è atteso da mercoledì 12 a domenica 16 in occasione del Rally Italia Sardegna valevole per l’ottava tappa del rally mondiale 2019.

Fonte: Casteddu On Line