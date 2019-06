A Santa Giusta s’impara a costruire “is fassonis”. Via ai nuovi corsi Organizzati da comune di Santa Giusta e Alea. Come iscriversi

Tornano i laboratori di costruzione e conduzione dei fassonis, le imbarcazioni realizzate con fascioni di canne e erbe palustri. Organizzati dal Comune di Santa Giusta, con la collaborazione di Alea Società Cooperativa, rientrano nel programma della Regata de Is Fassonis, che si terrà il 30 giugno prossimo.

L’iniziativa verrà presentata questa sera, alle 19, al Centro Civico Comunale di Santa Giusta. I laboratori sono rivolti a bambini e adolescenti di Santa Giusta. Inizieranno il 15 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio. Saranno i maestri costruttori ad insegnare ai ragazzi i metodi di costruzione e conduzione della tipica imbarcazione.

“L’obiettivo di questo importante progetto che è iniziato nel 2009”, spiega Rossana Garau, operatrice culturale del comune di Santa Giusta, “è quello di conservare e tramandare l’arte dell’intreccio delle erbe palustri per la costruzione dei Fassonis e insegnare le abilità atletiche necessarie per la conduzione delle imbarcazioni ai giovani che in futuro parteciperanno alla Regata de is Fassois, permettendo così agli allievi di sviluppare la consapevolezza della propria identità culturale stimolando in essi la volontà di far rivivere le tradizioni”.