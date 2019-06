Al Poetto per farsi un bel bagno, ma non solo: nutrie avvistate anche a Elmas, nella zona di via Sa Narba, a pochi metri in linea d’aria dal palazzo del Comune. Eccole, nel video che ci ha inviato il nostro lettore Riccardo M., agente di commercio di ventinove anni. Ieri sera, armato di smartphone, le ha riprese: “Ne ho contate almeno cinque, tutte belle grosse. In un altro caso c’era una mamma con dei cuccioli. Io e tante altre persone viviamo a pochi metri dal canale, in qualche centinaio di metri ci sono una decina di palazzine”, spiega il ventinovenne, “e la cosa clamorosa è che a poca distanza c’è anche il palazzo del Comune. Da qualche sera a questa parte vediamo le nutrie che arrivano sino ai prati per nutrirsi di erba”. E sin qui nulla di strano, visto che si tratta di uno dei cibi preferiti dalle nutrie.

Ma la “paura” di Riccardo M. e dei suoi vicini è che “le nutrie possano entrare dentro le case. Io ho un cane di otto mesi, un incrocio tra barboncino e volpino, altri hanno sia cani sia gatti. Se una di quelle nutrie dovesse raggiungere i nostri palazzi che facciamo? Perché nessuno interviene?”.

L'articolo Sos nutrie, dopo il Poetto eccole a Elmas: “Sono enormi e passeggiano vicino alle case” proviene da Casteddu On line.