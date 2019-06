Teatro Lirico, imperdibile serata cameristica con Ilya Gringolts e Peter Laul

La Stagione concertistica 2019 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue, giovedì 13 giugno alle 20.30 (turno A), con il nono appuntamento che presenta, prima della pausa estiva, un’eccellente serata di musica cameristica: l’affermato duo russo formato dal violinista Ilya Gringolts (San Pietroburgo, 1982) e dal pianista Peter Laul (San Pietroburgo, 1977) si esibisce in un programma musicale che prevede Sonata per violino e pianoforte n. 34 in La maggiore K. 526 di Wolfgang Amadeus Mozart, Sonatina per violino e pianoforte in Sol maggiore op. 100 (B. 183) di Antonín Dvořák, Sonata per violino e pianoforte in Sol maggiore op. 6 di Erich Wolfgang Korngold.

Prezzi biglietti: platea € 35,00 (settore giallo), € 30,00 (settore rosso), € 25,00 (settore blu); I loggia € 30,00 (settore giallo), € 25,00 (settore rosso), € 20,00 (settore blu); II loggia € 10,00 (settore giallo), € 10,00 (settore rosso), € 10,00 (settore blu).

Sono disponibili da martedì 8 gennaio 2019 i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it.

Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo.

