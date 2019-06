La nebbia avvolge tutta Cagliari, risveglio “nordico” da San Benedetto al Poetto

Cagliari si risveglia avvolta dalla nebbia, tantissime le fotografie che circolano sui social della città che “scompare” all’alba. È bastato affacciarsi alla finestra per vivere una situazione “nordica”. C’è chi ha provato a immortalare il T Hotel direttamente dalla zona di Monte Urpinu, come la nostra lettrice Alessandra Atzori: “È praticamente scomparso”, dice. Banchi di nebbia anche nella zona del Poetto: “Sembra di stare nella pianura padana”, questa la frase ricorrente di chi ha pubblicato le immagini sul web. Tanta sorpresa, dunque: la nebbia in pieno giugno a Cagliari, dopo il caldo del weekend. Anche se, termometro docet, le temperature sono rimaste comunque elevate: alle otto del mattino ci sono già venti gradi.

