Lodè, salvati cinque pulli di gheppio

Salvare le vite è una prerogativa di “La Fenice Onlus”, associazione di volontari che opera dal 2015 tra Lodè, Torpè e Posada e del cui servizio usufruisce anche Siniscola e Mamone. Ma certamente non avevano messo in conto che questo pomeriggio potessero salvare la vita di alcuni pulli di gheppio.

È quanto successo oggi a Lodè, dove Gianluigi Todde, presidente dell’Associazione, ha trovato un piccolo rapace, sicuramente caduto da un nido. Una volta accertato che il pullo stesse in buone condizioni, è stata allertata subito la stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Lula, con a capo il Comandante Melchiorre Pala. Il celere intervento di due agenti forestali, gli Assistenti Capo Curreli Francesco e Maricosu Giuseppe, coadiuvati dal personale de La Fenice Onlus, dal Vigile Urbano Lucio Canu e dal dipendente comunale Fabio Nanu, ha portato al rinvenimento del nido pressoché distrutto, scoprendo inoltre la presenza di altri 4 pulli, che sono stati poi messi in sicurezza dagli agenti forestali.

“Sono felice. E vorrei che i ragazzi capissero il valore ed il rispetto che meritano anche questi esserini preziosi che sono un indice di buona vivibilità del nostro ambiente”, le parole di Todde.

Sempre in prima linea il Corpo Forestale per il salvamento degli animali: sin dalla propria istituzione è stato infatti impegnato nel soccorso della fauna protetta. Impegno che è cresciuto nel tempo anche in seguito all’istituzione del 1515, il numero di emergenza ambientale, attraverso cui i cittadini, sempre più di frequente, comunicano il rinvenimento di animali selvatici feriti o in difficoltà. E così il loro intervento a Lodè è stato fondamentale perchè cinque piccoli gheppi possano crescere in tutta sicurezza e successivamente volare liberi nei cieli del Parco di Tepilora. Insomma, una bella storia di sensibilità e professionalità ambientale, nonché di collaborazione tra diversi attori locali, da raccontare e divulgare come esempio di buone pratiche ambientali.

