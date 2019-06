Cagliari, paura in via Jenner: un’auto sbanda e finisce sopra un lampione dell’illuminazione pubblica, i Vigili del Fuoco intervengono per mettere in sicurezza l’autovettura e la sede stradale. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti alle 18:50 circa, nella via Jenner a Cagliari, per un incidente stradale lampione che per cause ancora da accertare un’autovettura sbandando è andata a finire su un lampione dell’illuminazione pubblica che veniva segnalato come pericolante ne fortunatamente nessuna persona coinvolta.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto della sede centrale. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto dopo le verifiche nell’area circostante, hanno trovato l’auto incidentata senza il proprietario, e il lampione pericolante, dopo aver delimitato l’area, hanno provveduto a mettere in sicurezza il lampione portandolo completamente in posizione verticale delimitando lo con nastro segnaletico, successivamente l’auto e la sede stradale, in attesa dell’arrivo degli agenti della Polizia locale di Cagliari, per quanto di loro competenza.

