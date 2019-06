Posso raccontare la mia storia dei cuccioli trovati in mezzo ad una strada abbandonati a Quartu? Sono disperata non so più a chi rivolgermi….è possibile che non ci sia qualcuno o un ente che tuteli le persone che salvano i cani? Compito che di certo non è dei cittadini….sono una volontaria del 118, una volontaria della protezione civile per antincendi,o mi adopero per il comune a titolo gratuito e poi quando un cittadino chiede una mano non viene minimamente aiutato…..fanno passare la voglia di fare opere di bene. I cuccioli sono loro un maschietto e una femminuccia futura taglia media contenuta, credo siano incrociati con dei bassotti e segugi…hanno circa 2 mesi.

Milena Sarritzu

L'articolo “Ho salvato due cani a Quartu, ma nessuno mi dà una mano: chi può aiutarmi?” proviene da Casteddu On line.