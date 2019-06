Cagliari, maxi multa nella notte a un ristorante: 1000 euro per violazioni igienico-sanitarie. Nel corso della notte i carabinieri della Compagnia CC di Cagliari unitamente al personale del locale NAS e del comando provinciale della Guardia di finanza, hanno eseguito un servizio coordinato volto alla prevenzione in genere, al controllo della circolazione stradale ed all’ispezione delle attività commerciali e di ristorazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme di regolamentazione vigenti in materia di somministrazione di bevande consentendo al contempo un efficace controllo sulla movida. Oltre 130 i veicoli controllati ed i relativi passeggeri, un esercizio di ristorazione sanzionato per violazione della normativa igienico- sanitaria haccp con oltre 1000€ di sanzione amministrativa e numerose prescrizioni imposte.

