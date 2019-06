Duas dies pro iscobèrrere Paulle, intra de artesanadu, folk e gastronomia

Oe est sa de duas dies de “Atopa a Paulle!”, sa manifestatzione de promovimentu de sa bidda de su Guiltzier intra de artesanadu, folk e gastronomia.

Dae is 10.30 una filera de mustras, comente a sa tundidura de is berbeghes, sa ferradura de is caddos e su batijare de sa sedda, s’isfilada de is màscheras de “Sos corrajos” e àteras cosas de non pèrdere.

Domìniga, su 9 de làmpadas de su 2019

