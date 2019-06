Ùrtima die de “Monumentos abertos” in Assou e in Neoneli

S’apuntamentu in is comunes intrados pro sa prima borta in “Monumentos abertos”, Assou e Neoneli, serrat in provìntzia de Aristanis sa de bintitrès editziones de sa manifestatzione imbentada e ghiada dae Imago Mundi Onlus.

In Assou is monumentos s’ant a pòdere bisitare dae is 9.00 a is 20.00, in Neoneli dae is 10 a is 13 e dae is 15 a is 20.

Domìniga, su 9 de làmpadas de su 2019

