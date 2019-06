In Aristanis 750 giogadores piticos protagonistas de sa “Tyrsos Cup”

Torrat sa “Tyrsos Cup”, su torneu de importu de càltziu giovanile, lòmpidu a sa de trèighi editziones. Si giogat in Aristanis me in is campos de Santu Nigola e de sa Tharros.

Su torneu comintzat oe, dae is 9.00 a is 20.00, cun is primas partidas giogadas dae is categorias “Piticheddos” e “Primos tiros”.

Domìniga, su 9 de làmpadas de su 2019

L'articolo In Aristanis 750 giogadores piticos protagonistas de sa “Tyrsos Cup” sembra essere il primo su LinkOristano.it.