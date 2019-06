Quartu, gli alunni del “Primo Levi” in un video sul tema dell’immigrazione

E’ stato presentato, nell’aula magna dell’Istituto Primo Levi di Quartu, il video intitolato Stranieri ovunqu e realizzato dagli studenti della Terza CT sui temi dell’integrazione e del dialogo tra culture ed etnie diverse.

I ragazzi hanno preso parte alla selezione promossa dalla Regione per l’assegnazione di un finanziamento per la realizzazione di un progetto ispirato alla figura di Graziano Deiana, sindaco di Mamoiada, recentemente scomparso, pioniere dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti.

L’idea, per la quale la scuola ha ottenuto il finanziamento, ha coinvolto la 3CT e i docenti Giulia Carta e Luca Urgu che hanno coordinato le attività.

Tra le artefici di questo progetto c’è Ibi, immigrata di prima generazione in Italia, perfettamente integrata, ma come lei dice, “chi vive in un paese diverso dal proprio è sempre straniero”.

La sua esperienza è stata un prezioso punto di partenza del lavoro.

Possiamo parlare di integrazione?

Cosa fanno i nostri governi per integrare e accogliere?

Per cercare di rispondere a queste domande gli studenti si sono recati a Iglesiasper conoscere la realtà dello Sprar, che ha sede nel comune minerario, e incontrare i suoi ospiti. Hanno poi intervistato richiedenti asilo, rappresentanti delle istituzioni e operatori impegnati nel campo dell’accoglienza.

« Con il progetto della Regione – sottolineano i docenti – abbiamo colto l’occasione per approfondire il tema in classe e fuori dalla classe, ma soprattutto per garantire agli studenti competenze trasversali utili nel cammino della vita”.

E’ stato cosi’ realizzato il modello di una scuola di esperienza, una scuola che ha toccato con mano la realtà delle cose e si è avvicinata alle istituzioni.

Il progetto ha previsto un primo step di formazione mirata e funzionale alla conoscenza del fenomeno migratorio.

Il secondo step ha previsto la visita al centro di accoglienza per migranti, lo SPRAR di Iglesias dove si son raccoltele testimonianze di vita, nonché le voci dirette di chi, fattivamente, si occupa dell’accoglienza.

Ultimo step, stesura del copione, montaggio e realizzazione del video con tutte le esperienze salienti del progetto.

