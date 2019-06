Un delfino morto trovato in spiaggia a Frutti d’Oro: la curiosità dei bagnanti nel primo weekend di anticipo d’estate. La carcassa è stata ritrovata oggi, sul posto sono intervenuti anche i forestali che torneranno anche per rimuoverlo. Non si conoscono i motivi della morte dell’animale. La foto, pubblicata da Mario B- su Fb, è diventata virale.

