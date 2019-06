Giorgia Meloni a Cagliari, adesso c’è la data ufficiale: la leader di Fratelli d’Italia, partito che in città esprime il candidato a sindaco di tutto il centrodestra, Paolo Truzzu, arriva nel capoluogo sardo a pochissime ore dalla chiusura della campagna elettorale. Quando? Venerdì 14 giugno, alle diciotto e trenta: l’appuntamento con Truzzu, i candidati delle undici liste che lo sostengono e i cittadini è fissato in via Roma, alla Darsena. Quello della Meloni è il primo arrivo “ufficiale” di big nazionali in città. Mancano otto giorni al voto, sette al sabato del silenzio elettorale. È quindi possibile che, già nelle prossime ore, possano arrivare altre conferme di presenze da parte di entrambi gli schieramenti che si contendono la poltrona principale di palazzo Bacaredda.

L'articolo Giorgia Meloni a Cagliari per sostenere Paolo Truzzu, c’è la data proviene da Casteddu On line.