Anziano morto in casa, cane fa scempio

Dramma della solitudine a Nuraminis, nel sud Sardegna, dove un anziano di 87 anni è morto in casa e il suo cane ha fatto scempio del suo corpo. Il cadavere è stato scoperto ieri sera, ma l'uomo sarebbe morto da parecchio tempo.

L'allarme è stato lanciato da alcune persone che lo conoscevano e da settimane non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato lungo le scale. Impossibile al momento stabilire l'esatto momento della morte, gli investigatori presumono possa risalire ad alcune settimane fa.

Il cane dell'anziano, da quanto si apprende, ha strappato e morso alcune parti del corpo, come la testa. La Procura ha disposto l'autopsia per stabilire esattamente le cause del decesso, al momento l'ipotesi più avvalorata è che l'87enne sia morto per cause naturali.