Raccolta differenziata: da lunedì a Oristano le lattine con la plastica

Tutto confermato: da lunedì prossimo 10 giugno, in vigore il cambiamento nella raccolta dei rifiuti del Comune di Oristano. I barattoli di latta e la latta in generale non andrà conferita più con il vetro, com’è stato sinora, ma con la plastica.

Le variazioni dipendono da una direttiva regionale, che a sua volta si adegua a direttive nazionali, che impongono che latta e vetro vengano riciclate assieme.

“È un adeguamento”, spiega l’assessore all’ambiente Gianfranco Licheri,”che Oristano, come tutti gli altri comuni si deve impegnare a rispettare”.

Come sempre, le lattine andranno ben lavate prima di essere gettate all’interno delle apposite buste di conferimento celestine della plastica, per le utenze domestiche singole, o nei bidoni azzurri utilizzati, invece, nei condomini, sempre per il conferimento della plastica.

I giorni settimanali previsti per il ritiro rimarranno invariati. Cambia solo l’abbinamento, come detto: lattine con la plastica, mentre il vetro dovrà essere conferito da solo.