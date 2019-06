Parcheggi nelle spiagge del Sinis: pubblicate le tariffe

L’amministrazione comunale di Cabras ha reso note con la pubblicazione nell’albo pretorio le tariffe dei parcheggi a pagamento sul litorale per la stagione estiva 2019.

Invariate le tariffe orarie e giornaliere. La novità è negli abbonamenti stagionali il cui costo viene dimezzato: si passa dagli 80 euro ai 40 euro per vetture e motoveicoli. L’abbonamento per camper, caravan, roulotte, e auto con rimorchio, costerà 60 euro.

Le tariffe per i residenti di Cabras calano anche queste: pagheranno 10 euro per tutta la stagione, per vetture e motoveicoli, e 15 per caravan, vetture con rimorchio, camper, e roulotte.

Sono iniziati, intanto, i lavori di preparazione delle aeree sosta, in tutte le spiagge del litorale del Comune di Cabras. Dovrebbero essere pronte entro la fine di giugno, per venire poi consegnate alla ditta che gestirà i parcheggi.

Per la prima volta è l’amministrazione comunale ad occuparsi della preparazione delle aree sosta a pagamento e non ed a delimitare i parcheggi. Sarà infatti il Comune a consegnare le aree già pronte alla ditta che gestirà la sosta a pagamento, che si occuperà solo di installare i parcometri.