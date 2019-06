In Santa Justa sa chena cun is butegheris e is artesanos de sa bidda

Artesanos, butegheris, professionistas lìberos de Santa Justa torrant a cuncordare sa festa dedicada a issos etotu e cumbidant una chena a totu cussos chi tenent su praghere de nche passare unu merie in cumpangia. S’apuntamentu est custu merie, comintzende dae is 20.30, in pratza de Othoca, a palas de su comune.

A càbudu de chena in programma baddos in cambarada, lisos, sardos e country, cun “Chiara e Betty”.

Sàbadu, s’8 de làmpadas de su 2019

L'articolo In Santa Justa sa chena cun is butegheris e is artesanos de sa bidda sembra essere il primo su LinkOristano.it.