Cunferèntzia in Ovodda pro regordare a su linguista tedescu Heinz Jürgen Wolf

In Ovodda custu merie cunferèntzia de importu intitulada “Disinnos de polìtica linguìstica pro s’ufitzialidade de sa limba sarda: esperièntzias e pràticas possìbiles in sèighi puntos”, cuncordada pro regordare a su linguista tedescu Heinz Jürgen Wolf, professore de Linguìstica romanza in s’Universidade de Bonn, grandu istudiosu e amantiosu de sa limba sarda, mortu in su mese de martzu de su 2016.

Su regordu de Wolf est fintzas s’ocasione pro istèrrere una resonada in contu de sa situatzione de sa polìtica linguìstica a dies de oe in Sardigna. In s’addòbiu, cuncordadu dae su Comune de Ovodda paris cun sa Sotziedade pro sa Limba sarda e cun Papiros, a pustis de is saludos de su sìndigu Cristina Sedda, s’ant a pòdere iscurtare is relatas de Diegu Corràine, Antoni Nàtziu Garau e Lisandru Beccu (de sa Sotziedade pro sa Limba sarda) e is testimonias de Angelo Mureddu, Bachis Porru e Enzo Liborio Vacca.

S’apuntamentu est a ora de is 17.00, in sa sala de su Consìgiu comunale de Ovodda.

Sàbadu, s’8 de làmpadas de su 2019

