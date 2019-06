Musiche per i bambini, ma non solo, per chiudere la stagione concertistica

Ultimo appuntamento domani pomeriggio, alla Scuola Civica di Oristano

Ultimo appuntamento della stagione concertistica della Scuola Civica di Musica di Oristano. E’ previsto per domani alle 18.30, nella Sala Concerti della Scuola, in via Costa.

Sarà un concerto dedicato ai bambini, ma interessante per tutti. Il programma prevede nella prima parte la fiaba musicale di Debussy “La Boîte à joujoux” per pianoforte e voce narrante, eseguita da Mariano Meloni al pianoforte e Claudia Dolce voce narrante. Verranno anche proiettate le illustrazioni dell’epoca realizzate per la fiaba musicale.

Nella seconda parte la “Petite Suite” di Debussy e “Ma mère l’Oye” di Ravel per pianoforte a quattro mani, eseguite da Cristina Cherosu e Emanuela Serra al pianoforte e Claudia Dolce voce narrante.