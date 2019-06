FantaFestival, un casting a Cagliari

La Casa di Suoni e Racconti invita a partecipare al CASTING della terza edizione del Festival delle Musiche dei Mondi – UCRONIE. Le selezioni sono previste per Venerdì 14 Giugno 2019 all’interno del Lazzaretto di Sant’Elia dalle ore 15:00

La Casa di Suoni e Racconti, con il supporto della Cooperativa Sant’Elia 2003, dell’Accademia d’Arte di Cagliari e di Spettacolart.it, ha organizzato a Cagliari un Casting in vista della terza edizione del Festival delle Musiche dei Mondi – UCRONIE. Le selezioni sono previste per Venerdì 14 Giugno 2019 all’interno del Lazzaretto di Sant’Elia (Via dei Navigatori 1) a partire dalle ore 15. L’Associazione Culturale Tra Parola e Musica è alla ricerca di diverse figure per l’evocazione di due Mondi Immaginari, NEXT NERO e NEXT BIANCO, vere e proprie performance artistiche in programma nel mese di Luglio 2019.

Queste le figure ricercate:

PARTI PRINCIPALI

Una Ragazza del Nord o dell’Est Europa

Una Ragazza di origine Africana

Una Ragazza di origine Asiatica

Persone provenienti da Isole o zone costiere del Mar Mediterraneo

Persone provenienti da qualsiasi parte del Mondo

Nani

Albini

Ragazze con i capelli ROSSI

Uomini e donne con i capelli BIANCHI

MUSICA – TEATRO – DANZA – ARTI

Attori/Attrici

Danzatrici/Danzatori

Suonatori di Strumenti Musicali Tradizionali provenienti da qualsiasi parte del Mondo per comporre l’Orchestra Popolare – Next Mediterraneo

Cori e Cantori di qualsiasi tipo per comporre il Coro delle 7 Spade

Artisti di ogni tipo e di ogni genere

FIGURANTI

Persone di qualsiasi tipo

Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria partecipazione al Casting è possibile contattare il numero di telefono 345 3199602 oppure scrivere all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

