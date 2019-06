Cagliari, perde il controllo dell’auto e si schianta sul muro di un edificio: 30enne in codice rosso

Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Suzuki Swift, in via Riva di Ponente, andando a finire sul muro di un edificio della corsia opposta e ribaltandosi su un fianco della carreggiata. L’incidente è avvenuto questa mattina all’alba attorno alle 5.15, all’altezza del marcato ittico, alla guida del mezzo c’era una 30enne di Guspini. La conducente è stato trasportata dai soccorritori del 118 al Marino in codice rosso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

