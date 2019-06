Cagliari, fiaccolata per Adolfo Musini. Il fratello dell’assassino: “Eugenio deve marcire in carcere”

Si sono ritrovati in centinaia in piazza Valsassina per ricordare Eugenio Corona, l’88enne barbaramente ucciso da Eugenio Corona. Fiaccole, palloncini bianchi e rossi che hanno preso il volo verso il cielo e preghiere, molto toccante il Padre Nostro. I residenti di San Michele urlano il loro gigantesco “no” alla violenza. E, prima dell’accensione delle fiaccole, c’è stato spazio per un abbraccio molto intenso tra uno dei fratelli della vittima e quello dell’omicida: “Non ho parole per chiedervi perdono, lui è morto nel momento in cui ha fatto questo, è giusto che lui marcisca in galera. Nessuno vuole rientrare a casa e trovare il padre ammazzato”.

