Cagliari, Martin Aru ritorna in carcere per l’omicidio di Sandro Picci

Si riaprono le porte del carcere per Martin Aru, il giovane condannato per il brutale omicidio di Sandro Picci, avvenuto nel 2016. Aru si trova nuovamente a Uta. I carabinieri della compagnia di Cagliari lo hanno prelevato dalla sua abitazione dopo che, in seguito ad una perizia, è emerso che Aru può stare rinchiuso in carcere. Deve scontare quattordici anni, in totale, per l’uccisione di Picci. Un omicidio che, al tempo, ha scosso tutta Cagliari: l’uomo era stato infatti ucciso con un proiettile a causa di un diverbio, nato sui social, che in realtà coinvolgeva un’altra persona”.

