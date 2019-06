Cagliari, l’allarme di Cremone: “Puzza insopportabile, oggi la gente non riusciva a respirare”

Puzza insopportabile e aria irrespirabile a Cagliari. La denuncia è di Angelo Cremone, candidato della lista Verdes alle prossime comunali. “Ma i funzionari dell’Arpas hanno bisogno di un naso nuovo per avvertire questa puzza straordinaria?”, ha attaccato Cremone con un video pubblicato su facebook, “Cagliari è l’ottava città in Italia per superamento delle polveri sottili: vogliamo analisi per capire cosa c’è in queste poveri sottili? Lo sanno all’Arpas che a pochi km dalla città c’è un nucleo industriale che ammorba l’aria? La gente non riusciva a respirare per strada e non riescono a dirci cosa è capitato.

Come a Quartu”, conclude, “dove hanno messo le centraline dopo che la diossina è arrivata nelle case della gente innocente”.

