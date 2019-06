Ironia e “cambi di nome”, sgradevolissime prese in giro via social nei confronti delle figlie di Paolo Truzzu, candidato a sindaco del centrodestra. I messaggi – i nomi delle figlie sono ovviamente oscurati perchè si tratta di minori – somigliano a “schizzi di fango” nei confronti di Truzzu. C’è chi addirittura fa il nome di “Benita”, chiaro riferimento al Ventennio, ma a far scatenare i commenti choc è la frase scritta da un utente di Facebook: “È vero che le figlie di Truzzu si chiamano…? Inquietante! È un esaltato o cosa? Non mi piace questa cosa”. E Truzzu replica in maniera, ovviamente, disgustata: “Ho due bellissime bambine che hanno due bellissimi nomi. Sono la mia gioia, sono il mio sorriso e la mia forza. Leggere queste cose mi intristisce e non avrei creduto si arrivasse così in basso per screditare l’avversario. Rassegnatevi, sarò comunque sindaco di tutti. Anche il vostro”.

L'articolo Cagliari, ironia sui social sui nomi delle figlie. L’ira di Truzzu: “Mai così in basso” proviene da Casteddu On line.