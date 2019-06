Pulizie delle aree cortilizie e dei giardini degli asili: assegnato il servizio a Quartu

Riparte il servizio a tutela del patrimonio Verde comunale presente nelle aree cortilizie delle istituzioni scolastiche, asili compresi, e delle aree scoperte di altri edifici comunali. Resta infatti un obiettivo dell’Amministrazione favorire lo svolgimento delle attività educative nelle aree e negli spazi scoperti di pertinenza scolastica, con riferimento in particolare agli asili, ancora aperti per tutto il mese, nonché la fruibilità delle aree di altri edifici comunali.

Con l’ok definitivo del Settore Ambiente e il via libera dei Servizi Finanziari è stato affidato l’appalto per la pulizia dei giardini di asili e scuole del patrimonio comunale della città di Quartu. L’Amministrazione ritiene infatti necessario garantire i livelli di sicurezza negli ambienti sia interni che esterni degli istituti scolastici, degli impianti sportivi e di altri edifici comunali. E questo è possibile anche mediante la cura e la pulizia delle aree scoperte di pertinenza, al fine di assicurare migliori condizioni di igiene e di salute per l’utenza coinvolta.

Il progetto di intervento consiste nell’attività di contenimento e potatura di alberi e siepi, di smaltimento delle parti tagliate, di rimozione delle erbacce cresciute nei giardini interessati. Tra gli edifici interessati vi sono anche una decina di scuole dell’infanzia, con i bambini che avranno quindi tempo per giocare all’aria aperta, e qualche impianto sportivo, particolarmente frequentato durante la bella stagione.

“La ditta che ha preso in carico l’appalto, e che potrà avviare il lavoro previsto già dai prossimi giorni – spiega l’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana -, darà priorità ai giardini degli asili, proprio affinché i bambini possano usufruire anche degli spazi aperti durante queste ultime settimane di attività, anche in virtù del bel tempo, visto l’approssimarsi dell’estate. A seguire si interverrà nelle scuole, più che altro per ragioni di sicurezza e di igiene”.

È infatti sicuramente necessario portare avanti adeguate azioni amministrative per la rimozione della vegetazione spontanea, onde evitare la formazione di habitat per la proliferazione di insetti e roditori che possono risultare nocivi per la comunità, anche in considerazione del fatto che il personale dipendente delle istituzioni scolastiche continuerà comunque a frequentare gli immobili per scrutini e quant’altro.

“L’intervento nelle aree cortilizie permette di fronteggiare temporaneamente alcune problematiche, gravi inconvenienti che potrebbero insorgere con riferimento al pericolo incendi – aggiunge il Sindaco Stefano Delunas -. Scongiurare nell’immediatezza questi rischi è necessario, ma ciò avviene nelle more della conclusione della procedura di gara aperta per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria di tutte le aree adibite a Verde pubblico della città di Quartu, ovvero l’appalto da 18 mesi, per il quale sono state già aperte le buste. Con l’ormai prossima assegnazione, dopo gli opportuni controlli degli Uffici, si ridarà continuità al servizio, con i cittadini che potranno così godere al meglio dei parchi cittadini”.

