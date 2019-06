Cagliari, al via la campagna abbonamenti

(ANSA) - CAGLIARI, 7 GIU - Via alla campagna abbonamenti 2019/20 del Cagliari Calcio. Sarà la stagione del centenario e del mezzo secolo dalla conquista dello storico scudetto di Riva e compagni.

I vecchi abbonati possono rinnovare fino al 23 giugno con prezzi speciali. Inoltre, fino al 16 giugno sarà possibile confermare il posto occupato nella passata stagione. Dal 26 giugno al 31 luglio spazio alla vendita per tutti i tifosi rossoblù.

La novità di quest'anno: si potranno sottoscrivere gli abbonamenti online tramite il circuito TicketOne. Inoltre - andando alla Sardegna Arena e rinnovando il programma Passione Casteddu - sarà possibile acquistare una gift card e dilazionare il pagamento dell'abbonamento. Chi rinnova o sottoscrive il programma Passione Casteddu potrà usufruire di benefici: sconti sul merchandising e sul Percorso museale, prelazione dei biglietti per le gare casalinghe, partecipazione a concorsi dedicati, eventi e iniziative con i calciatori.

Prezzi convenienti per i tifosi Under 12: in tutti i settori dello stadio potranno usufruire di tariffe inferiori a quelle della passata stagione. La Sardegna Arena (ingresso Main Stand) sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, mentre il sabato aprirà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Chiuso la domenica, ma il circuito TicketOne rimarrà sempre operativo.

(ANSA).