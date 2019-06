Ad Attoppa a Paule! beneficenza per la ricerca sulla SLA Tutto il ricavato dello stand escoBAR sarà devoluto ad AISLA Sardegna

Attoppa a Paule! è anche solidarietà. I ragazzi di “escoBAR” , che gestiranno lo Stand 26 di Attoppa a Paule, la sagra in programma per domani pomeriggio e domenica, devolveranno tutto il ricavato guadagnato per la ricerca sulla SLA.

Per l’intera giornata a partire dalle ore 10, lo stand offrirà prodotti tipici, della cultura e della tradizione locale di Paulilatino, come il Kebab sardo: la spianata con salsiccia, cipolle caramellate, formaggio fuso, insalate e salse. Sarà servita anche birra artigianale, da accompagnare alla carne.

Tutto l’incasso sarà devoluto a AISLA ONLUS – AISLA Sardegna, per finanziare la ricerca sulla SLA, una malattia che colpisce tante persone in tutto il modo e ha una incidenza molto importante anche in Sardegna .

