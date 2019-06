Cagliari, riaperto al traffico il sottopasso dell’Asse Mediano in via Castiglione

E’ stato riaperto il sottopasso dell’asse Mediano di scorrimento in via Castiglione. Questa mattina era stato chiuso al traffico per la caduta di calcinacci. Situazione tornata nella norma.

