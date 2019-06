Guerra ai rifiuti a Cagliari: bonificate le discariche sui marciapiedi e scatta la vigilanza

Bonifica urgente delle discariche abusive, riattivazione del servizio di vigilanza e attivazione del servizio di videosorveglianza. La firma del commissario del comune di Cagliari Carcangiu per contrastare la piaga dei sacchetti di spazzatura abbandonati sui marciapiedi, che affligge la città, è arrivata oggi dopo le polemiche dei giorni scorsi sul “gioco sporco in campagna elettorale” sollevato dal centrosinistra al quale il centrodestra ha replicato duramente.

“Il commissario straordinario ha firmato, finalmente, l’atto in cui richiede formalmente la bonifica urgente delle discariche abusive sorte in diversi quartieri della città a causa dell’inciviltà di pochi”, annuncia l’ex consigliere comunale Matteo Massa, Campo progressista, “insieme a questa c’è anche la riattivazione del servizio di vigilanza, inspiegabilmente sospeso negli ultimi mesi, e l’attivazione del servizio di videosorveglianza. Questo atto avviene all’indomani di una forte richiesta di Francesca Ghirra in questo senso e, non v’è dubbio, se fosse stato più tempestivo avremmo risparmiato alla città alcuni problemi inaccettabili. Sollecitiamo”, aggiunge, “maggior controllo sul rispetto puntuale di ogni punto previsto dall’appalto: orari di ritiro, consegna dei mastelli, funzionamento puntuale del centro informazioni.

Riteniamo, oggi più di ieri, necessario che tutti, l’amministrazione commissariale e anche l’autorità giudiziaria e le forze di polizia, esercitino una attenta e costante vigilanza affinché la grave situazione verificatisi in queste ultime settimane pre elettorali, in ordine alla raccolta dei rifiuti, non si ripeta, e perché ogni strumentale comportamento illecito possa essere tempestivamente individuato e adeguatamente sanzionato”.

Deidda, Fdi. “L’intervento del Commissario che ha deciso il ritiro straordinario è la certificazione del fallimento del porta a porta voluto dalla sinistra in Comune. L’ex assessore Ghirra, invece che chiedere scusa e ammettere di aver sbagliato e non aver saputo, in 8 anni di Governo cittadino, dare alla città un sistema moderno e efficace di raccolta, ha l’ardire di prendersi i meriti per la decisione del Commissario Straordinario del Comune di Cagliari di firmare una ordinanza per il ritiro straordinario dei rifiuti nelle varie discariche abusive e aumentare i controlli dovuti, lo ripetiamo ancora una volta, ad un sistema fallimentare” dichiara Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia.

“Questi ritiri straordinari per eliminare le discariche non saranno gratis ma peseranno nelle tasche di tutti i cagliaritani. In tutti questi anni abbiamo pagato la Tari più alta d’Italia, subendo la lezioncina su un nuovo modello di raccolta differenziata e ora ci troviamo con annunciato risparmio che non esiste nella realtà e con un sistema pieno di incongruenze. Evitino di raccontare altre storie ai cagliaritani che hanno sotto gli occhi quotidianamente il fallimento delle politiche della amministrazione Zedda che ha ben pensato di scappare a gambe levate”.

