Cagliari, auto travolge due minorenni mentre attraversano la strada: uno finisce all’ospedale

Due pedoni travolti da un’auto questo pomeriggio in piazza Giovanni XXIII. Alla guida, una donna 40enne cagliaritana. Dei due entrambi minorenni, uno è rimasto illeso, l’altro soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al Brotzu. Sono in corso gli accertamenti per stabilire il punto esatto dell’attraversamento..Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.

