Mesina scarcerato per decorrenza termini

(ANSA) - NUORO, 7 GIU - Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo in carcere a Nuoro per traffico internazionale di droga, è stato scarcerato per decorrenza dei termini: le motivazioni della sentenza d'appello, infatti, non sono ancora state depositate, facendo dunque decadere la misura cautelare. Arrestato sei anni fa perché ritenuto a capo dell'organizzazione, Mesina era stato poi condannato a 30 anni nel processo d'appello svoltosi a Cagliari nel 2018. Con l'arresto nel 2013 gli era stata revocata la grazia, concessagli nel 2004 dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Mesina ha lasciato il carcere di Badu 'e Carros accompagnato dalle avvocate Maria Luisa Venier e Beatrice Goddi.

A 77 anni Grazianeddu torna dunque un uomo libero fino alla sentenza definitiva che dovrà pronunciare la Cassazione.