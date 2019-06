“Oggi a scuola ho imparato a scrivere il mio nome in arabo”. La frase, riportata dal quotidiano Il Giorno, a prima vista innocente, pronunciata da un’alunna della seconda elementare di Cernusco sul Naviglio, vicino a Milano, ha scatenato in realtà un putiferio politico. Tutto per colpa della lezione pagata con fondi gestiti dal Comune, a guida Partito Democratico, e affidata a un insegnante madrelingua, con lo scopo di aiutare l’inserimento di una piccola di origini egiziane. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo A scuola arriva l’ora d’arabo per i bimbi italiani: scoppia la polemica proviene da Casteddu On line.