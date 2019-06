Presentada de “La cancellazione”, unu romanzu in contu de s’antifascismu

Su libru nou de Mariangela Sedda “La cancellazione” si presentat in s’Unla de Aristanis. S’addòbiu, cuncordadu dae s’Anpi de Aristanis, dae s’Istasac e dae su Tzentru pro is servìtzios culturales, est oe a is 17.30. Marina Moncelsi (ISTASAC) at a resonare de su libru cun s’autora. Presentat Marcello Marras e introduet Carla Cossu (ANPI Aristanis).

Est unu romanzu in contu de Casteddu fascista, in su tempus de is eroes antifascistas che a Emilio Lussu.

Chenàbura, su 7 de làmpadas de su 2019

L'articolo Presentada de “La cancellazione”, unu romanzu in contu de s’antifascismu sembra essere il primo su LinkOristano.it.