La razzia dei turisti a Villasimius: “Pietre e conchiglie delle spiagge portate via come souvenir, multe salate”. Blitz delle Guardie Ambientali Sardegna all’aeroporto di Elmas, ecco nel VIDEO cosa hanno trovato dentro gli scatoloni dei vacanzieri: “Con nostro rammarico vi sveliamo il contenuto delle scatole! Tutto quello che vedete è stato requisito all’aeroporto di Cagliari dagli addetti alla sicurezza al controllo dei bagagli! E siamo solo a inizio stagione…..come ormai succede da tempo noi come organizzazione di tutela ambientale radicata nel territorio da anni provvederemo a riportare tutto il materiale nei luoghi da cui è stato asportato.

Inoltre vogliamo ricordare che chiunque asporta dalle spiagge e dai litorali sabbia,pietre e conchiglie commette la violazione dell’ art.1162 del codice della navigazione che prevede una sanzione compresa tra i 1.549,00 e i 9.296,00 €”.

