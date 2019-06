Cagliari, al Cep piovono calcinacci nel sottopasso dell’asse mediano: strada chiusa in via Flavio Gioia. L’asse mediano di Cagliari cade a pezzi in un punto dove transitano migliaia di auto al giorno: Polizia Municipale costretta a chiudere la strada tra via Castiglione e via Flavio Gioia. In questi momenti stanno intervenendo anche i vigili del fuoco, dopo l’allarme lanciato in pieno giorno.

L'articolo Cagliari, al Cep piovono calcinacci nel sottopasso dell’asse mediano: strada chiusa in via Castiglione proviene da Casteddu On line.