Pirri, Maria Laura Manca: “Troppe auto in via Italia, chi non deve fare acquisti in città passi da via Vesalio”

Quarantuno anni, cinque liste che la sostengono, Maria Laura Manca è la candidata del centrosinistra alla Municipalità di Pirri. Dopo cinque anni di centrodestra (con Paoletto Secci presidente) l’obbiettivo è quello di tornare a dirigere il palazzo di via Riva Villasanta. Tra i punti del suo programma, oltre alla lotta al dissesto idrogeologico, la rimozione delle barriere architettoniche e l’inclusione sociale – la Manca ha anche un progetto legato alla viabilità: “Per tutelare la qualità della vita dei nostri cittadini. Via Italia è spesso congestionata dal traffico di passaggio”, cioè “da chi arriva da Monserrato, Selargius e Quartucciu e deve passare per Pirri solo per raggiungere il posto di lavoro o sbrigare altre faccende personali. Per evitare blocchi del traffico, chi non deve visitare le nostre attrazioni o fare acquisti nelle nostre attività commerciali può scegliere altri percorsi”. Quali? “C’è via Vesalio, oppure via Caracalla e via Sironi. Così”, spiega la Manca, “tutti ne gioverebbero, dai pirresi a chi non vive a Pirri”. Difficile però chiedere a ogni automobilista se sta passando in via Italia per acquistare due etti di prosciutto o tre chili di mele, per esempio al mercato civico, oppure perché deve andare a Cagliari o a Selargius per ragioni personali: “Il mio è un discorso che è cominciato all’interno dell’area vasta e della Città Metropolitana, sono interventi sinergici e di riqualificazione e di messa in sicurezza del territorio. Le auto girerebbero o per via Caracalla e Sironi, o in via Vesalio ma con interventi di miglioria, ma solo il traffico di passaggio”.

Per intenderci: il percorso Caracalla-Sironi prevede il passaggio delle auto dentro Barracca Manna: “Certo. Va studiato il progetto, ci sono alcune criticità per via di canali tombati e altre dovute all’assetto urbano, bisogna fare sinergie con le altre città”, rimarca la Manca, “favorendo non solo i nostri cittadini ma anche quelli che attraversano il nostro territorio per andare a svolgere altri impegni”. Un passaggio quasi obbligato riguarda anche la sicurezza, la candidata del centrosinistra propone “più telecamere. Abbiamo la stazione dei vigili urbani che non è autonoma, Pirri ha delle aree a rischio ed è giusto avere una videosorveglianza diffusa. C’è anche un problema legato all’illuminazione pubblica, anche l’assenza di luce porta insicurezza”.

L'articolo Pirri, Maria Laura Manca: “Troppe auto in via Italia, chi non deve fare acquisti in città passi da via Vesalio” proviene da Casteddu On line.