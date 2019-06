È stato pubblicato ed è consultabile nella sezione “Comune/Bandi di Gara e Avvisi/Altri Bandi e Avvisi” del portale www.comune.cagliari.it, l’Avviso pubblico per la procedura comparativa aperta per l’affidamento della concessione demaniale marittima per il posizionamento di una piattaforma balneare per servizi da spiaggia in località Cala Fighera – spiaggia ex Stabulario.

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dell’Avviso, dovranno presentare la propria offerta, utilizzando il modulo allegato allo stesso Avviso, entro le 12 del 17 giugno 2019.

Il plico contenente la documentazione prevista dall’Avviso, dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cagliari, via Crispi n.2 – 09124 Cagliari, mediante consegna a mano, con raccomandata A/R a mezzo del servizio postale o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con rivevuta di ritorno.

La seduta pubblica di apertura delle buste avrà luogo presso gli uffici del Servizio Tributi e Patrimonio in via Nazario Sauro 17/19 il giorno 19 giugno 2019 alle 10. Saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure le persone munite di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

L'articolo Cagliari, stabilimento balneare nella bellissima Cala Fighera: parte la corsa degli imprenditori proviene da Casteddu On line.