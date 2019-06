Tabaccaio spara e uccide il ladro durante il furto. legittima difesa, si o no? Si sarebbe trattato di un furto con sparatoria, consumatosi nella notte. Il nostro giornale partner Quotidiano,net rivela nei dettagli: “Sparatoria durante la notte appena trascorsa nel Torinese, a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Indaga la polizia per ricostruire la dinamica della vicenda. Tre persone hanno tentato l’assalto ad una tabaccheria: il titolare, che abita sopra il locale, sarebbe uscito con una pistola e avrebbe esploso sette colpi, uccidendo uno dei ladri. Ascoltato in procura, il tabaccaio ha raccontato di essere stato allertato dall’allarme e, sceso al piano di sotto, si sarebbe trovato davanti i ladri. Sempre stando al racconto dell’uomo, sarebbe iniziata una breve colluttazione, degenerata successivamente nell’esplosione dei colpi di arma da fuoco. I fatti si sono consumati intorno alle tre di notte. L’uomo potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa, al momento risulta indagato a piede libero, per eccesso colposo di legittima difesa. “Per capire se siamo nel caso o meno della nuova legge” sulla legittima difesa “dobbiamo prima stabilire come si siano svolte le cose e quindi approfondire: non vogliamo far montare nessuna polemica” ha dichiarato il procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando, all’agenzia Askanews”.

