Unu biàgiu a intro de sa Sardigna cun “I claustrofili”

Su docufilm de Sirio Sechi “I claustrofili” si projetat custu merie in Santu Lussurzu, a is 21.00, in sa sala Pietro Sassu – sea de sa Fundatzione Hymnos.

A sa projetzione ddoe ant a pigare parte su presidente de sa Federatzione Ispeleològica Sarda Tore Buschettu e su presidente de su Ispèleo Club Aristanesu Gianni De Falco.

Chenàbura, su 7 de làmpadas de su 2019

