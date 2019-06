“Si applichi la legge e l’ospedale di Ghilarza si salverà”. Laboratori chiusi

L’esigenza di una corretta applicazione della legge regionale sulla rete ospedaliera sarda è stata ribadita stamane dal presidente della Commissione regionale sanità Domenico Gallus, durante la visita che l’organismo consiliare ha compiuto all’ospedale Delogu di Ghilarza, nell’ambito dell’indagine sullo stato dei presidi ospedalieri isolani, avviata nei giorni scorsi e che prosegue nel pomeriggio a Bosa con la visita all’ospedale Mastino.

Secondo Gallus tale applicazione metterebbe al sicuro la salvaguardia dei servizi medici assicurati nell’ospedale Delogu.

“Stamane abbiamo ascoltato i primari dell’ospedale e anche il direttore dell’Assl di Oristano Mariano Meloni”, ha dichiarato il presidente Gallus. “Ci è stato riferito come ci si trovi di fronte a una grave carenze di figure mediche. Abbiamo appreso anche dal dirigente Meloni che dal prossimo 17 giugno si renderà necessario spostare a Oristano l’unico medico impiegato nel laboratorio analisi di Ghilarza. Ciò significherà che i risultati sui prelievi effettuati a Ghilarza arriveranno da Oristano con un innegabile ritardo. E ciò conferma anche che non vi è alcuna migrazione di medici dall’ospedale di Oristano agli ospedali periferici di Ghilarza e Bosa, come denunciato con alcune dichiarazioni rese nei giorni scorsi, che condanno fermamente. E’ vero semmai il contrario: assistiamo a una migrazione di medici verso Oristano dagli ospedali di Ghilarza e Bosa”.

“Per quanto riguarda la carenza di figure mediche”, ha proseguito il presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale Domenico Gallus, “è necessario attuare una programmazione più attenta: se un medico raggiunge l’età della pensione non lo si scopre il giorno prima”.

A Ghilarza la Commissione regionale sanità ha avuto anche un incontro nell’auditorium comunale col Comitato civico, nato nei mesi scorsi, per tutelare il futuro del nosocomio dell’Alto oristanese, minacciato da tagli e riorganizzazioni. I rappresentanti del Comitato hanno ribadito la necessità di mantenere adeguati livelli di assistenza sanitaria nei territori periferici della Sardegna.

Nei mesi scorsi il Comitato aveva messo in atto una durissima battaglia con proteste e occupazioni.

