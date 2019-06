Porti sardi, si punta su mercati Oriente

(ANSA) - CAGLIARI, 7 GIU - L'Autorità di sistema portuale della Sardegna al Transport Logistic di Monaco per il rilancio dei traffici nell'isola. Con particolare riguardo al porto industriale di Cagliari. Molta attenzione sopratutto ai nuovi mercati orientali. Nella tre giorni di fiera mondiale dedicata al trasporto merci su gomma, ferro, via acqua e aria, alla mobilità e alle tecnologie per l'informazione, l'AdSP - rappresentata dal presidente Massimo Deiana e dalla responsabile marketing, Valeria Mangiarotti - ha promosso, a livello internazionale e tra circa 2300 espositori, gli scali isolani con particolare attenzione al delicato settore della logistica.

Numerosi gli incontri in agenda con gli operatori del mercato, molti asiatici, e con aziende alla ricerca di possibili collegamenti via mare con l'isola per l'avvio di nuovi scambi commerciali ed investimenti. Deiana sottolineato opportunità e vantaggi legati all'attivazione delle Zone Economiche Speciali.

"Il primo appuntamento dell'AdSP al Transport Logistic di Monaco si è rivelato decisamente proficuo - spiega Deiana - Oltre agli incontri di business, molti dei quali esplorativi e mirati alla conoscenza della nostra offerta in termini di collegamenti marittimi, spazi portuali, e vantaggi fiscali, abbiamo potuto allargare l'orizzonte di ricerca a nuove partnership commerciali verso l'Oriente".

Il futuro? "Ci sono ampi margini di manovra - spiega il presidente - poiché la Sardegna deve ancora essere completamente scoperta dai principali player del settore della logistica e da potenziali investitori. Sono certo che ci sia un enorme potenziale inespresso che, forte dell'eccellenza dei nostri scali marittimi, potremo ampiamente sfruttare per l'attivazione di nuovi traffici, attività commerciali dentro e fuori dalle nostre aree portuali o in regime fiscale agevolato, e rilanciare, in particolare, il transhipment nel Porto Canale di Cagliari".(ANSA).