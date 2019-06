Offerta di lavoro per ausiliario di vendita

Il centro per l’impiego di Oristano ha avviato la preselezione di un lavoratore disabile appartenente appartenente alle categorie di cui all’art.1 della Legge 68/99, da impiegare come ausiliario di vendita livello di inquadramento 5° del CCNL Commercio/Terziario, nella sede di viale Diaz a Oristano di Ideal Market, azienda operante nel settore Commercio-Supermercati.

Si propone un contratto a a tempo determinato 7 mesi part-time orizzontale 24 ore settimanali.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili: iscrizione alle liste di cui all’art.8 della legge n. 68/99 e patente B.

L’azienda valuterà inoltre il possesso dei seguenti requisiti preferenziali: possesso di diploma di scuola superiore, qualifica di ausiliario di vendita, esperienza pregressa nel settore commercio/supermercati (rifornimento, casse, banchi serviti), conoscenze informatiche (pacchetto Office, utilizzo browser, gestione posta elettronica) e automunito.

La richiesta di attivazione del servizio è su base territoriale, pertanto potranno presentare domanda gli iscritti ai CPI di Oristano, Ales, Terralba, Mogoro, Ghilarza e Cuglieri.

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

La scheda di adesione alla domanda di lavoro, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata da oggi, venerdì 7 a martedì 18 giugno.

Dovrà essere consegnata presso il Centro per l’Impiego di appartenenza oppure trasmessa scansionata all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nell’oggetto: “Legge 68/99 – preselezione per 1 ausiliario di vendita riservata agli iscritti all’elenco di cui all’art. 8 della L.68/99”

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: fotocopia di un documento di identità in corso di validità; copia dell’ultimo verbale di accertamento dello stato di invalidità, rilasciato dalla Commissione Medica Integrata (se non ancora consegnato al Centro per l’Impiego), copia della “relazione conclusiva” ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000 (se non ancora consegnata al CPI) ed eventuale curriculum vitae.

