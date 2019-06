“Nessuno corre da solo”: a Oristano torna la competizione firmata Rotary

Anche quest’anno “nessuno correrà da solo”, grazie al Rotary Corre, l’evento sportivo benefico organizzato e promosso dal Rotary club Oristano, in programma per sabato 15 giugno.

Tre i percorsi possibili: la gara competitiva da 10 km, la non competitiva sempre da 10 km e la passeggiata ludico motoria da 3 km.

La gara partirà da Piazza Roma alle 19.30, e le premiazioni sono previste per le 22. Le iscrizioni per tutti i percorsi inizieranno alle 16 in via Dritta 25. È possibile iscriversi anche in altri punti di Oristano: Giocasport in viale Repubblica, all’Addidas Store di via Tirso, da Pitcom in vico Tirso, oppure via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per chi non dovesse partecipare alla corsa, dalle 17 in piazza Eleonora, sono previste attività di Judo con l’istruttore Alessandro Atzeni.