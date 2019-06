A San Nicolò d’Arcidano si elegge il Consiglio comunale dei ragazzi

Sarà eletto domani, sabato 8 giugno, il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi di San Nicolo d’Arcidano. La votazione, si terrà dalle 9 alle 10.30, nei locali della Scuola Secondaria di I grado.

Durante quest’anno scolastico, la professoressa Simona Cogoni, con la collaborazione dell’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Tamara Pusceddu, ha presentato un progetto per il rinnovo del Consiglio che è stato inserito nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto.

“Le attività propedeutiche”, spiega l’assessore Pusceddu, “sono state svolte a scuola dai rispettivi insegnanti delle classi IV e V della scuola primaria e le classi I , II e II della secondaria di I grado. In maniera marginale sono state coinvolte anche le classi terze di entrambi gli ordini di scuola”.

“Nell’ultimo periodo”, continua l’assessore, “hanno collaborato nella preparazione dei ragazzi e dei materiali elettorali anche gli educatori del Plus, incontrandoli in diverse occasioni presso la sala consiliare per fare il punto della situazione”.

I candidati sindaco, accompagnati dalla professoressa Cogoni, si recheranno nelle classi IV e V della Scuola Primaria e nelle classi I e III della Secondaria di I grado, per la presentazione delle liste e dei programmi. Gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria verranno, poi, accompagnati dai propri docenti, ed espletato il diritto di voto, verranno riaccompagnati nel proprio plesso.

Al termine delle operazioni di voto si procederà con lo spoglio e la proclamazione degli eletti che verrà ufficializzata successivamente con una cerimonia di insediamento alla presenza del dirigente scolastico, del sindaco e della giunta, e del prefetto di Oristano.