I rifiuti marini diventano opere artistiche con il “Laboratorio Mare” Concluso il progetto promosso da Lega Navale di Oristano e Associazione Persone Down

Utilizzando i rifiuti trovati in mare sono state realizzate delle opere artistiche, con il “Laboratorio Mare” promosso dalla Lega Navale – Sezione Sinis Golfo di Oristano, insieme ai ragazzi dell’Associazione Persone Down di Oristano.

Le attività, concluse ieri, hanno permesso proprio ai ragazzi dell’associazione di studiare e approfondire diversi temi riguardanti l’ambiente marino. Nello specifico, quello del problema dei rifiuti in mare e delle sue conseguenze.

“Abbiamo scoperto insieme ai ragazzi in quanto tempo essi si decompongono e in quale modo danneggiano il mare e i suoi abitanti”, spiegano dalla Lega Navale. “Abbiamo anche raccolto scarti di vario genere nelle nostre spiagge e li abbiamo riutilizzati per costruire qualcosa di bello”.

La sezione dalla Lega Navale – Sezione Sinis Golfo di Oristano da 5 anni offre la sua collaborazione all’AIPD.