Disagi alla stazione di Oristano: treno con mezzora di ritardo

Disagi stamane alla Stazione Ferroviaria di Oristano per il ritardo del treno che sarebbe dovuto partire in direzione Cagliari, alle ore 8.30. Il convoglio di Trenitalia ha accumulato 30 minuti di ritardo con gravi conseguenze anche per alcuni passeggeri che dovevano raggiungere l’aeroporto di Elmas.

La causa del ritardo sarebbe stata causata dal malfunzionamento di alcuni passaggi a livello a Nord di Oristano, che obbligano i convogli a rallentare.

Venerdì, 7 giugno 2019

