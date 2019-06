Dalla Caritas arborense venti borse di studio per studenti dell’università

Caritas: venti borse di studio per gli studenti più meritevoli Ognuna da 500 euro. Le informazioni utili per partecipare al bando

“La Caritas Diocesana Arborense”, commenta Giovanna Lai, direttrice della Caritas, “consapevole che la crisi economica, che colpisce anche la nostra Diocesi, non deve penalizzare gli studenti volenterosi e meritevoli, intende mettere a disposizione dei giovani studenti una Borsa di studio per dare loro la possibilità di proseguire gli studi”.

. I requisiti necessari per la partecipazione e per l’accesso alla graduatoria sono: essere residente in un Comune della Diocesi di Oristano; essersi diplomato/a nell’ a.s. 2018-19; essere in possesso della certificazione del voto di maturità; essere in possesso di una ricevuta di iscrizione ad un corso di laurea o al test di ammissione ad un corso di laurea; essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità.

Modalità di presentazione della domanda. La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.caritasoristano.it e indirizzata alla Caritas Diocesana Arborense, via Cagliari 179, 09170 Oristano, deve pervenire entro il 25 ottobre prossimo.

Potrà essere presentata esclusivamente a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale); via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; a mano, presso gli uffici della Caritas Diocesana Arborense in via Cagliari, 179 a Oristano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Procedure selettive. La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione interna alla Caritas Diocesana sulla base del merito, dei valori ISEE e, a parità di questi, dello stato di famiglia.

Al termine delle procedure selettive verrà stilata una graduatoria che sarà affissa presso la sede della Caritas Diocesana e pubblicata nel sito www.caritasoristano.it entro il 30 novembre prossimo.

La Borsa di studio non viene concessa e decade qualora lo studente presenti dichiarazioni non veritiere.

Modalità di erogazione. L’erogazione della Borsa di studio avverrà tramite assegni circolari che saranno consegnati entro il mese di dicembre prossimo. Data e luogo saranno comunicati successivamente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Caritas Diocesana – Via Cagliari n. 179, Oristano, tel. 0783 70641 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 o tramite e-mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il Bando sarà consultabile e scaricabile dal sito internet www.caritasoristano.it.

Venerdì, 7 giugno 2019

